Coronavirus: De Maio (Agenzia giovani), ragazzi campioni di altruismo e generosità

- Il network radiofonico digitale istituzionale Ang In radio dell'Agenzia nazionale per i giovani, formato da 44 "antenne" locali distribuite in 13 regioni italiane e animato da 600 ragazzi, ha messo in campo nell'emergenza coronavirus iniziative solidali a favore della collettività. Tra i progetti in corso di svolgimento in Campania, che conta 6 stazioni gestite da 78 ragazzi che coinvolgono 40mila loro coetanei, si segnala la spesa solidale dei ragazzi di Generazione sociale a Giugliano in Campania (Na), il Banco alimentare di Giffoni Experience di Giffoni Valle Piana (Sa), la raccolta fondi, generi alimentari e di prima necessità per famiglie bisognose della città dei giovani di Active youth for Europe a Santa Maria la Carità (Na). Infine, i ragazzi di Promuovere Aps Campania a Caposele (Av) sono al fianco della Protezione civile e della Pubblica assistenza del Comune. Domenico De Maio, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i giovani, ha dichiarato: "La storia di questi giorni è fatta anche da tante piccole storie di impegno sociale dei nostri volontari che ci danno speranza, di ragazzi e ragazze che si stanno adoperando a favore della collettività, in particolare dei più deboli, degli anziani e dei bisognosi. Sono i giovani del nostro Paese che ci danno la carica e ci incoraggiano, che in momenti di difficoltà hanno scelto la generosità, il supporto alla loro comunità locale per non lasciare indietro nessuno. E' proprio dai giovani che il Paese dovrà prendere le migliori energie per ripartire", ha concluso De Maio. L'Agenzia nazionale per i giovani, è l'ente governativo, vigilato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Commissione europea, che gestisce in Italia i programmi europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. (Ren)