Taiwan: Assemblea mondiale sanità, Taipei accusa Cina di mettere politica davanti a diritti umani e salute

- La Cina mette la politica davanti ai diritti umani e alla salute. È quanto dichiarato oggi dalla portavoce del ministero degli Esteri di Taiwan, Joanne Ou. Lo riferisce "Radio Taiwan International". Per sostenere la richiesta di Taiwan di aderire all'Assemblea mondiale della sanità (Wha), gli studenti dell'Isola hanno pubblicato un articolo attraverso il periodico francese "L'Obs" sul perché la Wha dovrebbe lavorare con Taiwan. L'articolo ha ricevuto l'approvazione di oltre 80 parlamentari francesi. Ou ha criticato i ripetuti tentativi della Cina di mettere la politica davanti ai diritti umani e alla salute. Al contrario, Ou ha affermato che gli sforzi di Taiwan per frenare la diffusione della malattia non solo hanno avuto successo, ma hanno evidenziato la necessità della richiesta di Taiwan di aderire alla Wha.(Cip)