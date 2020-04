Farnesina: Di Maio a studenti rimpatriati da Honduras, "vostra gioia è nostra felicità"

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha risposto alla lettera di ringraziamento che un gruppo di genitori di studenti rimpatriati dall'Honduras ha indirizzato alla Farnesina. "La vostra gioia è la nostra felicità. Bentornati a casa", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Nelle "poche righe" rilanciate questa mattina su facebook, i genitori dei "36 ragazzi italiani bloccati in Honduras" ringraziavano il ministro, "il suo staff e la Farnesina tutta per l'interessamento" e per aver consentito "grazie al suo prezioso intervento" di sbloccare la situazione. “Inoltre ci teniamo a dimostrare la nostra più sincera gratitudine all'ambasciatore Edoardo Pucci (ambasciata d'Italia Guatemala) e ai consoli Stefano Coppa, Riccardo Bizzarri, Maurizio Chiovelli ed al rappresentante diplomatico dell'Ue a Tegucigalpa Alessandro Palmero che hanno lavorato insieme per il buon esito della missione. Un'operazione complessa dove ognuno di loro ha messo cuore e dedizione per consentirci di riabbracciare i nostri figli”, si legge ancora nella lettera, che si conclude con i saluti dei familiari dei 36 ragazzi.(Res)