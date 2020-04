Coronavirus: Fontana su contagi a Milano, per troppo tempo messaggi non chiari ai cittadini

- Secondo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, uno dei motivi per cui la curva dei contagi a Milano si è stabilizzata meno che altrove, è il fatto che nei primi giorni dell’emergenza sanitaria si sono diffusi messaggi poco chiari. La situazione di Milano - ha rassicurato il governatore in collegamento con Mattino 5 - “non preoccupa, ma è l’unica città in cui la discesa è meno forte che nelle altre, forse perché l’ondata è arrivata un po’ più tardi”. “E forse - ha aggiunto Fontana, sottolineando che all'inizio per le sue posizioni più rigide lui “veniva un po’ preso in giro” - in questa gestione noi abbiamo lasciato troppo periodo in cui non davamo dei messaggi chiari ai nostri cittadini. Forse abbiamo lanciato dei messaggi tali per cui dopo la prima settimana la gente si è sentita libera di ricominciare a fare la propria vita. E in effetti nella seconda settimana io tornavo a casa la sera e vedevo i ristoranti pieni e la gente in giro come se niente fosse. Praticamente la Milano quasi normale. Ecco lì io credo che si sia contribuito a diffondere molto”. “Adesso - ha concluso - è chiaro che ci vuole un po’ di tempo per recuperare il tempo che abbiamo perso in quel periodo”. (Rem)