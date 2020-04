Coronavirus: Unioncamere, previsti 420 mila occupati in meno nel 2020, la metà nel turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, al netto dei lavoratori che beneficeranno della cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga, si stima un calo dello stock di occupati dei settori privati dell’industria e dei servizi, in media annuale, di 422 mila unità rispetto al 2019 (-2,1 per cento). Infatti, si prevede per gli indipendenti una riduzione di 190 mila unità (-3,4 per cento) e per i dipendenti privati di 232 mila unità (-1,6 per cento). Dall’analisi dei principali comparti produttivi, in particolare, si evidenzia una flessione stimata di 113 mila unità nell’industria e di circa 309 mila nei servizi. Il turismo risulta il settore maggiormente in sofferenza, con un calo stimato nel 2020 di 220 mila occupati, ma si stimano ampie flessioni nello stock di occupati anche nei comparti delle costruzioni (-31 mila unità), della moda (-19 mila unità), della metallurgia (-17 mila unità), della meccatronica (-10 mila unità) e delle industrie della gomma e delle materie plastiche (-10 mila unità). (segue) (Com)