Coronavirus: Unioncamere, previsti 420 mila occupati in meno nel 2020, la metà nel turismo (3)

- Per quanto riguarda i servizi, oltre al dato del turismo si segnalano importanti riduzioni degli occupati nel commercio (-72 mila unità), nei servizi culturali, sportivi e altri servizi alle persone (-24 mila unità) e nel trasporto e logistica (-18 mila unità). I settori per i quali si può prevedere un saldo positivo sono quelli della sanità (+ 26 mila unità), dei servizi Ict (+8 mila unità) e le industrie farmaceutiche (+1.200 unità). Nei prossimi mesi Unioncamere potrà formulare uno scenario più aggiornato, tenendo conto del Def e delle stime del governo sugli impatti degli interventi a sostegno dell’economia del Paese nonché delle previsioni dei principali istituti internazionali sull’evoluzione della crisi, per il quinquennio 2020-2024. (Com)