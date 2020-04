Coronavirus: in Bosnia 740 i contagiati, 66 in più rispetto a ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll numero delle persone attualmente contagiate da coronavirus in Bosnia è pari a 740, con un aumento di 66 persone rispetto a ieri. Lo rende noto il sito di informazione "Klix", a seguito della conferenza stampa del ministro della Sanità della Repubblica Srpska, l'entità serba del paese, Alen Seranic. Quest'ultimo ha annunciato "una nuova strategia" per la lotta al virus, affermando che "saranno fatti screening degli operatori sanitari, nonostante la presenza o meno dei sintomi". I guariti in Bosnia sono in tutto 68, mentre il numero dei decessi è salito a 32. (Bos)