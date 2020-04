Coronavirus: dalla Cina in arrivo in Puglia 55,7 tnl di Dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un importante carico di Dpi è in arrivo in Puglia su un volo cargo Guangzhou-Bari. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha comunicato che oggi è prevista la prima grande consegna di materiali acquistati direttamente dalla Regione Puglia per l'emergenza Covid-19 per un peso complessivo di 55,7 tonnellate, un volume di 544 metri cubi, suddivisi in 6.228 colli. Nei prossimi giorni sono in programma altri voli della tipologia "wide body" con materiale acquistato dalla Regione Puglia. Il volo, Boeing 777 Freighter (consegnato alla Ethiopian nell'ottobre 2015, dedicato a Mandela) arriverà all'aeroporto di Bari dalla Cina oggi alle ore 16.30 circa: l'orario potrebbe subire variazioni, quindi invieremo una mail di conferma un'ora prima dell'effettivo atterraggio. Il volo è partito questa notte da Guangzhou, ha fatto uno scalo tecnico per rifornimento ad Addis Abeba per poi ripartire alla volta dell'aeroporto di Bari. Secondo il manifesto di carico, ci sono a bordo: tute di protezione, occhiali protettivi, mascherine Dpi, pompe per infusione, pompe per iniezione, attrezzature per barelle per biocontenimento, sterilizzatrici. Il materiale, dopo l'inventario, sarà immediatamente reso disponibile al sistema sanitario e di protezione civile regionale. La consegna sarà documentata in diretta streaming attraverso le pagine facebook istituzionali. (Ren)