Coronavirus: Fontana, a nessuna rsa sono stati imposti pazienti Covid

- In collegamento con Mattino 5, il governatore Attilio Fontana ha spiegato ciò che è accaduto nelle rsa (residenze sanitarie assistenziali), quando nei primi giorni dell’emergenza da Regione Lombardia gli è stato proposto di accogliere pazienti affetti da coronavirus. “La cosa che bisogna subito dire per sgombrare il campo da ogni sospetto è che è stata una proposta, a nessuno è stato imposto. È stato chiesto: ’Se avete un padiglione che potete completamente isolare, con dei dipendenti che possono essere destinati esclusivamente alla cura di questi pazienti e siete d’accordo, lo facciamo’. Il concetto quindi è una scelta volontaria di chi gestisce l’rsa e soprattutto la previsione dell’isolamento completo, sia della struttura, sia delle persone che se occupavano”, ha detto Fontana, spiegando poi che le residenze per anziani sono stata scelte, “perché lì comunque ci sono delle mini assistenze. Ci sono per esempio i collegamenti con l’ossigeno e chi aveva bisogno di essere curato con un’attenzione particolare, poteva essere curato meglio. Nel pieno del caos abbiamo fatto questa richiesta e tutte le strutture che hanno deciso di aderire a questa nostra proposta, hanno avuto trasferimenti di malati”. Forse si potevano utilizzare gli alberghi, ha poi ammesso Fontana: “Era possibile, ma è chiaro che negli alberghi c’era un’assistenza più limitata. Al di là del fatto che a quella data gli alberghi erano magari ancora pieni e svolgevano la loro attività principale, ma in una casa per anziani esistono un minimo di presidi che garantiscono una miglior cura del paziente”. (segue) (Rem)