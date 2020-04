Coronavirus: Fontana, a nessuna rsa sono stati imposti pazienti Covid (2)

- Secondo Fontana, comunque, i contagi esplosi all’interno delle case di cura non sono un problema solo lombardo: “Il problema delle case di riposto è un problema che è nato in tutta Italia, in tutte le regioni d’Italia, perché basta che un parente o un dipendente siano infettati ed estendano questo contagio a una persona anziana e la situazione degenera, perché sono tutti anziani con pluripatologie, particolarmente fragili. Tant’è vero che per prevenire questa situazione, noi avevamo mandato delle linee guida molto precise: se c’era il sospetto che qualche persona fosse malata, doveva essere isolata, dovevano essere predisposte delle particolari attenzioni e gli addetti alla cura di queste persone dovevano a loro volta sottostare a una serie di misure”. (Rem)