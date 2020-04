Moldova: ex premier Filip, "dobbiamo stimolare la produzione interna" (2)

- Secondo Filip, "questa crisi per la Moldova può anche essere vista come un'opportunità. Fondamentalmente - ha detto -, dopo questa crisi, molti paesi inizieranno da zero. Le cose che si muovono in un periodo normale, in un periodo di crisi possono muoversi molto velocemente. L'ex primo ministro ha affermato che, dopo aver superato la pandemia di COVID-19 che causerà una crisi economica, i paesi si isoleranno e la Moldova dovrebbe elaborare misure per stimolare la produzione interna e mantenere il tasso di esportazione. "Queste misure post-crisi devono essere considerate attraverso il prisma macroeconomico e la politica monetaria, non possono essere considerate separatamente", ha osservato. (segue) (Moc)