Moldova: ex premier Filip, "dobbiamo stimolare la produzione interna" (3)

- Secondo l'ex premier, la Banca nazionale moldava "si sta muovendo bene, il governo sta cercando di sincronizzarsi e, dal punto di vista della politica monetaria, la Moldova ha tutte le possibilità di uscire bene da questa crisi. Per quanto riguarda le misure macroeconomiche - ha proseguito Filip -, penso che dopo questo avremo un isolamento dei paesi in generale. Avremo cittadini che tornano a casa e per non avere un aumento del tasso di disoccupazione, dobbiamo elaborare misure per stimolare la produzione interna. Inoltre, dobbiamo fare del nostro meglio per mantenere a un certo livello le esportazioni che abbiamo avuto e stimolare i settori che porteranno posti di lavoro, i settori del futuro, i campi l'It", ha dichiarato Filip. (Moc)