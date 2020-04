Coronavirus: Solinas, fase due? Azzardato oggi fare previsioni

- Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, intervenendo su Rai Radio1, in merito alla fase due, ha detto che "oggi fare previsioni è azzardato, non abbiamo ancora una comunanza di valutazioni scientifiche. Nel frattempo, bisogna mantenere ferme le misure di contenimento che stanno dando in Sardegna buoni risultati. Occorre - ha aggiunto - lavorare su due terreni: dare liquidità a famiglie e imprese perché sopravvivano al lockdown e preparare la fase due con una forte iniezione di liquidità nel sistema". (Rin)