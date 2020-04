Egitto: coronavirus, Al Sisi vara nuove misure per contenere gli effetti della crisi

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha varato nuove misure per sostenere l’economia a fronte della crisi legata al coronavirus. Lo riferiscono i media locali dopo una riunione tenuta ieri sera dal capo dello Stato con il governatore della Banca centrale egiziana (Cbe) Tarek Amer, e con i ministri del Turismo Khaled Anani, delle Finanze Mohamed Maait, della Pianificazione e dello Sviluppo economico Hala al Saied, della Cooperazione internazionale Rania al Mashat, dell’Aviazione civile Mohamed Mannar, dell’Industria e del Commercio Nevin Gamea. Al Sisi ha ordinato un’esenzione fiscale per tutti gli hotel e le imprese turistiche per sei mesi e ha concesso agli stessi tre mesi di tempo ulteriori, senza interessi o more, per i pagamenti arretrati. Il presidente egiziano ha anche chiesto alla Banca centrale di condurre uno studio da presentare ai rappresentanti dell’industria turistica per vara una strategia di tutela del settore. Inoltre, Al Sisi ha dato istruzione di aggiornare le strutture turistiche perché siano in grado di accogliere visitatori non appena la crisi sarà terminata. Allo stesso tempo, il capo dello Stato ha varato misure per aiutare le aziende dei settori colpiti dall’emergenza attraverso una serie di agevolazioni fiscali. Un fondo per le aziende esportatrici in difficoltà in tempi di crisi già istituito negli scorsi anni sarà chiamato a coprire il 30 per cento dei crediti esigibili da quelle imprese. Al Sisi ha poi stanziato 500 sterline egiziane (circa 31 dollari) per tre mesi per ciascun lavoratore irregolare. Infine, il capo dello Stato egiziano ha ordinato l’accelerazione della costruzione di circa 250 mila unità residenziali. (Cae)