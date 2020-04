Coronavirus: Fipe Confcommercio Roma, attivare vendita per asporto anche per ristorazione

- Una lasagna, un pollo allo spiedo o una colomba per Pasqua si possono acquistare al supermercato, magari dopo qualche chilometro in macchina per raggiungerlo e una lunga coda per entrare, ma non al ristorante, in rosticceria o nella pasticceria sotto casa. Perché? Per una inspiegabile scelta nella individuazione delle attività che possono stare aperte a seguito delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Lo spiega in una nota la Fipe Confocommercio di Roma. Il risultato -prosegue la nota - è che un numero importante di imprese che fanno parte a pieno titolo della filiera alimentare e che potrebbero garantire un apprezzato servizio di prossimità sono costrette a non poter esercitare l’attività di vendita senza una fondata ragione di carattere sanitario. Il paradosso più eclatante è quello delle pasticcerie: aperte se operano con il codice di attività 47.24.20, chiuse se il codice di attività è 56.10.30. Fanno entrambe lo stesso mestiere e gli stessi prodotti ma le prime sarebbero compliance (conformi, ndr) con le misure di contenimento del contagio, le seconde no. (segue) (Com)