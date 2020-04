Coronavirus: Fipe Confcommercio Roma, attivare vendita per asporto anche per ristorazione (2)

- Le 600 pasticcerie/gelaterie di Roma non possono vendere né una semplice confezione di fette biscottate per la colazione né una colomba o un uovo per festeggiare la pasqua. E sempre per pasqua ai tanti ristoranti della città che non potranno ospitare i propri affezionati clienti viene preclusa anche la possibilità di preparare il pranzo che i clienti potrebbero portarsi a casa. Si potrà andare al supermercato, fare due anche due ore di fila, ma non al ristorante a prendersi il piatto della tradizione che si è preventivamente ordinato. “Abbiamo accettato e condiviso con grande senso di responsabilità - dichiara Giancarlo Deidda, commissario di Fipe Confcommercio Roma - la decisione di sospendere l’attività di somministrazione effettuata dalle nostre imprese per evitare assembramenti. Ma qualcuno ci deve spiegare perché non sia possibile la vendita dei nostri prodotti con le stesse modalità, anche di carattere sanitario, che vengono adottate in tutti gli altri esercizi commerciali attualmente aperti. Stiamo sopportando, come tutti, sacrifici enormi con l’aggravante di avere in magazzino merce che rischia di deteriorarsi, affitti da pagare, scadenze di pagamento solo rinviate e nonostante questo ci viene impedito di dare poter lavorare anche nelle forme oggi consentite ad altre imprese. Questo è inaccettabile”. (Com)