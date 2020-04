Ue: tasso di investimento in zonaeuro al 25,8 per cento nel quarto trimestre 2019

- Nel quarto trimestre del 2019, prima quindi dell'introduzione delle misure di contenimento del coronavirus, il tasso di investimento aziendale è stato del 25,8 per cento nell'area euro, in aumento rispetto al 23,7 per cento nel trimestre precedente. Questi i dati emersi da una prima versione dei conti settoriali trimestrali di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, e della Banca centrale europea (Bce). La quota degli utili delle imprese nell'area euro è stata del 39,5 per cento nel quarto trimestre del 2019, rispetto al 39,3 per cento del trimestre precedente. (Beb)