Coronavirus: Solinas, prenotare vacanze? Speriamo di poterlo fare in seconda parte estate

- Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, intervenendo su Rai Radio1, a proposito della stagione turistica sull'isola e della possibilità di prenotare le vacanze, ha detto: "Al momento è complicato, spero che ci sia la possibilità di farlo nella seconda parte dell’estate". Il governatore ha infatti spiegato: "Noi stiamo lavorando perché sia possibile, ma dobbiamo anche avere uno sguardo pragmatico al futuro e pensare che laddove sia necessario proseguire nelle misure attuali, il comparto turistico vada comunque salvaguardato. Dobbiamo aiutare il tessuto economico e produttivo in questo periodo. E il turismo in Sardegna - ha rimarcato - vale l'8 per cento del Pil cui va aggiunto un 6 per cento dell'indotto. Stiamo approntando aiuti in termini di garanzie e facilità d'accesso a un fondo di liquidità messo in campo dalla Regione".(Rin)