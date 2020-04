Russia: cinque compagnie aeree nazionali interrompono completamente le attività

- Le compagnie aeree Pobeda, Nordwind, Azur Air, Royal Flight e I Fly hanno interrotto completamente le loro attività. È quanto emerge dai dati di “flightradar24” citati dai media russi. Pobeda ha annunciato ufficialmente la sospensione di tutti i voli dal primo aprile al 31 maggio. Le compagnie charter Azur Air, Royal Flight e I Fly dal 20 marzo hanno bloccato i voli verso l'estero e hanno comunicato che avrebbero operato solo per rimpatriare i turisti all’estero. Nordwind ha riferito a fine marzo che avrebbe sostituito i voli turistici di collegamento con l’estero con nuove tratte interne. Tuttavia, a causa delle gravi restrizioni imposte dalle autorità federali e regionali per combattere il coronavirus, Nordwind ha temporaneamente sospeso circa 40 destinazioni russe e bloccato una parte della flotta. Secondo l'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata), il calo del traffico dei 33 maggiori aeroporti russi nella seconda metà di marzo è aumentato dal 30 al 70 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Nei primi cinque giorni di aprile, la riduzione è stata dell'89 per cento. Il traffico internazionale è completamente fermo, tranne i voli per il ritorno dei russi dall'estero.(Rum)