Russia-Etiopia: Putin, telefonata con premier Ahmed incentrata su Covid-19

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avuto un colloquio telefonico con il premier etiope, Abiy Ahmed, con cui ha avuto uno scambio di opinioni sulla situazione attuale relativa alla pandemia di Covid-19. Lo si apprende da una nota del Cremlino, in cui si aggiunge che la telefonata è stata organizzata su richiesta delle autorità etiopi e che le parti hanno ribadito la necessità di un maggiore coordinamento sul piano globale per quanto riguarda il contrasto alla diffusione del virus. “Entrambi hanno dedicato grande attenzione alla necessità di mobilitare organizzazioni internazionali come la Banca mondiale o il Fondo monetario internazionale per superare al meglio questa crisi”, si legge nel documento. All’ordine del giorno, prosegue la nota, anche il futuro dei rapporti e della cooperazione bilaterale. (Rum)