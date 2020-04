Grecia: esperto, senza vaccino contro coronavirus in autunno sarà vera pandemia

- La Grecia ha risposto con successo all’emergenza coronavirus grazie alle misure di contenimento ma l’estate sarà il periodo in cui ci sarà maggiore chiarezza sul possibile utilizzo di un vaccino, altrimenti si andrà incontro nel pease ad una “vera pandemia”. Lo ha detto il direttore del Dipartimento di microbiologia dell’Istituto ellenico Pasteur, Andreas Mentis, in un’intervista concessa all’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Come tutti sappiamo, un'epidemia può essere fermata solo da un vaccino, ci sono alcuni messaggi di speranza su questo fronte che le prime vaccinazioni saranno disponibili in autunno o poco dopo. Speriamo che questo accada; altrimenti dovremo affrontare una vera pandemia”, ha spiegato Mentis secondo cui l'aumento delle temperature potrebbe dare un po’ di respiro al paese in modo da prendere in considerazione “trattamenti ancora migliori” sul piano delle terapie. (segue) (Gra)