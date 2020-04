Grecia: esperto, senza vaccino contro coronavirus in autunno sarà vera pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’utilizzo dei test per il Covid-19, Mentis ha espresso riserve sull'affidabilità di alcuni dei prodotti venduti sul mercato internazionale, aggiungendo che i test molecolari condotti in Grecia sono raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "I test rapidi hanno il vantaggio di fornire risultati molto presto dopo aver prelevato il campione, ma non sono così affidabili come i test molecolari condotti presso il Pasteur e altri laboratori certificati", ha detto Mentis, aggiungendo che il suo istituto elabora tra 300 e 500 campioni un giorno. L'esperto ha inoltre osservato che un test per verificare lo sviluppo tra chi ha superato la malattia di anticorpi, sarebbe più utile a questo punto per valutare la diffusione del virus in tutta la popolazione. "Se i test vengono condotti su un gran numero di persone, questo ci permetterebbe di vedere quanti hanno anticorpi, il che significa che a un certo punto sono entrati in contatto con il virus. Questa informazione sarebbe preziosa per i servizi sanitari per preparare una strategia per la fase successiva”, ha concluso Mentis. (Gra)