Coronavirus: Sala, a Milano solo 120mila mascherine di Regione Lombardia, le daremo a medici di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano sono state assegnate 120mila mascherine dei 3 milioni distribuiti da Regione Lombardia ai Comuni lombardi. Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato sui social, in cui non maschera la sua delusione per una cifra inferiore a quanto si aspettava. “La Regione ha distribuito il suo stock di 3 milioni di mascherine ai Comuni lombardi. A Milano ne ha date 120mila. Onestamente meno in proporzione rispetto al numero di abitanti, rispetto a quante ce ne spetterebbero, ma ne stiamo acquisendo in giro per il mondo altre, perché il mio obiettivo in questa prima fase è darne a tutti”, ha detto Sala. “Queste prime 120mila le diamo ai medici di base. Per loro, ma soprattutto questa volta per i loro pazienti. I medici di base sono circa 1.000. Ne diamo quindi 120 a medico. Le portiamo con la Polizia locale già oggi e loro poi sapranno chi ne ha più bisogno e a chi darle”.(Rem)