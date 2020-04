Coronavirus: Vita a "Il Sole 24 Ore", la Germania non farà a meno dell'Italia e dirà sì ai Solidarity bond (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza sanitaria ed economica indotta dal Coronavirus trova un'Europa divisa. "Ho fiducia che si arrivi a un compromesso ragionevole e sono convinto che l'Europa varerà un robusto pacchetto di prestiti comuni disponibili per tutti i paesi europei che ne avranno bisogno per affrontare l'emergenza, senza condizionalità esterne che non siano quelle della solidarietà e della reciproca fiducia tra gli Stati membri. La lotta politica tra Paesi e al loro interno ha marchiato parole come Eurobond o Esm. Magari li chiameranno SolidarityBonds ma spero non CoronaBond. Conta la sostanza. E la tempistica rapida per aggiungersi senza indugio agli altri piani già annunciati dalle istituzioni europee come il Qe da 750 miliardi della Bce e il piano Sure da 100 miliardi della Commissione Ue. Serve con urgenza liquidità per le aziende e per i cittadini più poveri". La sensazione è che l'intesa sui prestiti comuni sia ancora in bilico con Austria e il blocco dei Paesi del Nord Europa contrari, il 'club med' a favore e la Germania in mezzo. (segue) (Res)