Coronavirus: Vita a "Il Sole 24 Ore", la Germania non farà a meno dell'Italia e dirà sì ai Solidarity bond (3)

- "Nessun paese europeo potrà esistere e avere un futuro isolandosi in un mondo dove ormai la competizione è fra continenti. Quanto alla Germania e in particolare alla signora Merkel, osservo da tanti anni che non prende mai decisioni all'inizio di un negoziato. Qualcuno la accusa di essere una temporeggiatrice, io invece credo che sia una maestra nella costruzione di compromessi. Guai per l'Europa se la cancelliera si fosse esposta subito con una posizione netta. Merkel rappresenta il più grande Paese della Ue ed è consapevole di questa responsabilità. Trovare una sintesi di interesse comune è l'atto finale di un processo che deve tenere conto delle differenze tra i vari Paesi e contemporaneamente degli scontri politici tra i partiti dei vari Stati dell'Unione. E poi anche degli scontri interni ai partiti, a partire dalla sua Cdu che deve evitare un rischio scissione per quando tra un anno ci saranno le elezioni politiche nazionali e si dovrà definire il nome del successore della Merkel". "Teniamo conto - aggiunge - che il problema principale dell'Europa è l'elettoralite cronica che sottopone ogni leader e ogni partito a continui test di voto a livello regionale, nazionale e poi europeo". Ipotizzando che arrivi davvero presto il via libera al SolidarityBond senza condizionalità, poi scatteranno le polemiche sul diverso modo di utilizzare le risorse. "Spero di no, ma già temo di sì. Pensate solo alle necessità evidenti di risorse pubbliche per salvare le compagnie aeree, da Lufthansa ad Alitalia. Ma i piani per il futuro dovranno tenere conto che si tratta di investimenti, non di risorse da sprecare. Servirà responsabilità, fiducia reciproca e lotta alla furbizia, non solo in Italia", ha concluso Vita. (Res)