Coronavirus: Tajani a "Il Sole 24 Ore", il governo e l'Ue devono muoversi

- "Non ci interessano i dibattiti ideologici, quello che conta è la potenza di fuoco per sconfiggere la recessione provocata dal Coronavirus. L'obiettivo deve essere immettere liquidità, per consentire a imprese e famiglie di sopravvivere. Va bene la Sure, ma certo l'intervento deve essere di dimensioni assai più consistenti. Bene anche il Mes perché è corretto sfruttarne la dotazione finanziaria ma a patto che non ci sia alcun condizionamento. Così come è indispensabile creare una Agenzia del debito per l'emissione di eurobond fino al 40 per cento del Pil e un'altra per la ricostruzione industriale finanziata dalla Bei. Questo è il momento del coraggio, continuare a tentennare per l'Europa sarebbe fatale". Lo ha detto in una intervista a "Il Sole 24 Ore" Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento di Strasburgo e lo ripeterà questa mattina ai capidelegazione e ai vertici del Partito popolare europeo di cui è vicepresidente, prima che cominci l'Eurogruppo. C'è chi sostiene che siano in corso dei ripensamenti, che la Germania sia pronta a rivedere la sua posizione sui Coronabond. Intanto però Merkel continua a far riferimento al Mes, con 'condizionalità minime', come anche si legge nel paper di sintesi messo a punto dall'olandese Esther De Lange che sarà discusso in questa riunione. "Qualunque condizionamento è inaccettabile. Il Mes è stato pensato per fronteggiare casi finanziarie di singoli Paesi. Qui ci troviamo di fronte a una crisi innestata da una pandemia che impone una risposta a sostegno di tutti i Paesi europei. L'unica condizione ammissibile è di utilizzare quelle risorse per l'emergenza provocata dal Coranavirus. Ma sia chiaro: in ogni caso il Mes da solo non basta. Così come non può bastare da sola la Bce. Gli Stati Uniti stanno reagendo mettendo a disposizione migliaia di miliardi, noi non possiamo permetterci di essere timidi". (segue) (Res)