Coronavirus: Tajani a "Il Sole 24 Ore", il governo e l'Ue devono muoversi (2)

- Tajani spera che l'Europa "assuma una posizione coraggiosa Ogni rinvio, ogni giorno che lasciamo passare il costo per la ripartenza aumenta. Il 12 febbraio quando ancora qualcuno sorrideva sul nostro allarmismo o proponeva la strategia di gregge, noi lanciammo al Parlamento europeo l'allarme, chiedendo un immediato coordinamento tanto sul versante sanitario che su quello econo mico.Non si fece allora nulla o molto poco. E le conseguenze si sono viste. Anche la Bce, a parte le improvvide dichiarazioni della presidente Lagarde, inizialmente ha sottovalutato colpevolmente quanto stava avvenendo. La sottovalutazione del nemico è il pericolo maggiore". Quanto alla Sure per fronteggiare la disoccupazione, "da solo nessuno strumento è sufficiente. E la Sure con i suoi 100 miliardi certo none in grado di rispondere alla frana che sta abbattendosi su migliaia, anzi milioni di posti di lavoro. Andrebbe aumentata la dotazione, raddoppiarla quanto meno, assieme all'estensione della platea dei destinatari, in modo da farci rientrare anche, ad esempio, le partite Iva, le ditte individuali, tutti quei soggetti che da un giorno all'altro sono rimasti incolpevolmente privi di reddito. Finora abbiamo inseguito il virus, se vogliamo vincere dobbiamo precederlo". (segue) (Res)