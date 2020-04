Coronavirus: Tajani a "Il Sole 24 Ore", il governo e l'Ue devono muoversi (3)

- "Probabilmente - spiega Tajani - la ripartenza sarà graduale. Ma ancora una volta le imprese si troveranno a dover fronteggiare una situazione difficilissima perché sarà necessario garantire la sicurezza dei lavoratori. Che ha un costo rilevante. Ecco pensiamoci fin da ora. Il rischio che stiamo correndo è che molte aziende non riapriranno più. E non è un problema italiano o spagnolo. Senza il nostro manifatturiero si ferma il sistema produttivo di tutta l'Europa. Bisogna correre. E questo vale anche per l'Italia: sono passati più di due mesi e imprese e lavoratori non hanno ancora visto un euro". Il governo ha appena varato un nuovo decreto. "Salvare famiglie e imprese è la priorità. Ci siamo messi a disposizione, abbiamo offerto al Governo il nostro contributo ma finora a parte la disponibilità formale, nella sostanza poco di quanto abbiamo proposto è stato recepito. Non ci è stato neppure chiarito quale sarà il nuovo scostamento nonostante da parte nostra ci sia stata una concreta disponibilità, tant'è che ai primi 25 miliardi abbiamo dato subito il via libera. Ora chiediamo un intervento massiccio ma le risposte non arrivano né su questo né sulla nostra proposta di raddoppiare gli stipendi dei medici e di portare a mille euro il sostegno per autonomi e partite Iva. Quanto all'eventualità di ritirare gli emendamenti al decreto Cura Italia per accelerarne l'approvazione, "prima leggeremo il testo del nuovo decreto per capire quanto dello sforzo che abbiamo chiesto al Governo sia stato recepito, poi ci regoleremo di conseguenza", ha concluso Tajani. (Res)