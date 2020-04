Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "il Giornale", siamo in guerra per la salute

- Diversi militari sono malati e qualcuno è deceduto. "Voglio esprimere vicinanza ai malati e cordoglio per chi ha perso la vita - dice il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini a "il Giornale" - Lo scenario è inedito, complesso e in evoluzione, ma le Forze Armate si fanno sempre trovare pronte. Capacità logistiche, efficienza operativa, catena di comando, mobilità, aggiornamento professionale. La vocazione alla missione caratterizza gli uomini e le donne della Difesa, che anche questa volta hanno dato un apporto straordinario, accanto al personale sanitario e della Protezione civile". I militari italiani sono chiamati in questo momento a uno sforzo enorme. "E' sotto gli occhi di tutti come le Forze armate si stiano dimostrando indispensabili nella gestione delle crisi. Uno strumento militare all'altezza, anche dal punto di vista tecnologico, è una garanzia per il Paese sotto tutti i punti di vista. Serve potenziarlo e continuare ad adeguarlo. La Difesa, fin dalle prime fasi, ha risposto con massima efficienza e grande spirito di sacrificio". Forse la legge 244 del 2012 che prevedeva un pesante taglio del personale militare andrebbe abolita. "La situazione del Paese, quando la 244 è stata approvata, richiedeva di compiere delle scelte che miravano a incrementare le risorse destinate al funzionamento delle Forze Armate. Già nella presentazione delle Linee Programmatiche in Parlamento avevo annunciato di voler condurre una seria e approfondita riflessione sulla 244". (segue) (Res)