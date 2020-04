Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "il Giornale", siamo in guerra per la salute (2)

- In passato si è avuto ridimensionamento della sanità militare, con tagli importanti anche alle strutture... "Abbiamo voluto integrare il quadro attuale con l'assunzione temporanea di 320 medici e infermieri militari. Al bando si sono presentati in oltre 8mila. Una straordinaria risposta di solidarietà. Li stiamo via via impiegando, affiancandoli agli oltre 220 operatori sanitari militari, che dall'inizio lavorano con professionalità e dedizione. Ma serviranno investimenti per consentire al sistema sanitario militare di confermare e potenziare le sue capacità che, come si è dimostrato, sono preziose. Ad esempio, attraverso Aid (Agenzia Industria Difesa) abbiamo avviato un progetto di riconversione di un nostro stabilimento, che da maggio trasformerà le sue linee produttive per fornire mascherine: 200 mila al giorno, 6 milioni in un mese". Poi il ministro spiega l'impegno che svolge ora l'Esercito. "Oltre al supporto sanitario, abbiamo potenziato l'attività di sorveglianza dei territori, a fianco delle Forze di Polizia e sulla base delle esigenze riscontrate dai Prefetti. Laddove ci è stato richiesto, siamo intervenuti con i militari già impiegati in Strade Sicure, rimodulando l'operazione. Abbiamo inoltre rafforzato il sistema dei trasporti implementando mezzi e servizi a sostegno della Protezione civile". (segue) (Res)