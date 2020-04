Coronavirus: ministro Difesa Guerini a "il Giornale", siamo in guerra per la salute (3)

- Per quanto riguarda invece cosa aspettarsi dal 'dopo Covid-19', "l'auspicio è che negli effetti delle misure attuate dal governo si possano trovare i presupposti per un ritorno presto alla normalità. I sacrifici chiesti agli italiani, che hanno risposto con grande responsabilità, iniziano a dare risultati. Oggi il governo sta intervenendo anche per sostenere il sistema economico attraverso misure molto significative a favore di imprese, lavoratori e famiglie". Le opposizioni criticano il premier Conte e lo accusano di aver agito tardi. "Il governo fin da subito ha coinvolto tutti i livelli istituzionali, compresa l'opposizione. Rafforzare il confronto significa dare più forza a un impegno corale a favore dei cittadini". Il ministro non teme una crisi dl governo nel post coronavirus. "Assolutamente no, governo e maggioranza lavorano fianco a fianco. In questo momento credo che i cittadini ci chiedano una cosa sola: remare nella stessa direzione". In merito agli aiuti da Mosca, infine, "alla Russia, come a tutti gli altri Paesi che stanno supportando l'Italia, non possiamo che essere riconoscenti. Aiuti preziosi, in zone colpite drammaticamente. Il governo non poteva non reagire di fronte al tono e al merito delle parole del portavoce del ministero della Difesa russo. Voglio essere chiaro: in Italia la libertà di espressione è un valore fondamentale che non può in alcun modo, da nessuno, essere messa in discussione", ha concluso Guerini. (Res)