Coronavirus: epidemiologo Lo Palco, mascherina da oggi sarà gesto di buona educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierluigi Lo Palco, epidemiologo dell'università di Pisa, ospite ad "Agorà" su Rai3, a proposito dell'uso della mascherina anche nei prossimi mesi, ha detto: "Immagino questa estate delle abbronzature un pò particolari. Se dobbiamo andare in un luogo che è frequentato da altre persone e non potremo rispettare la distanza di sicurezza come immagino sia una spiaggia pugliese in piena estate. L'effetto della mascherina ve lo potete immaginare sull'abbronzatura. Se non saremo in grado di tenere una distanza di sicurezza la mascherina da oggi in poi sarà semplicemente un gesto di buona educazione. Così come negli anni '20 era buona educazione non sputare per terra per evitare la tubercolosi". (Rin)