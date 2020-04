Senegal: coronavirus, disposto rilascio temporaneo ex presidente ciadiano Habré

- Le autorità del Senegal hanno autorizzato l'ex presidente del Ciad, Hissene Habré, a lasciare il carcere di Dakar per due mesi, dove è detenuto per crimini contro l'umanità, come misura precauzionale contro la pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto un tribunale di Dakar, secondo cui la decisione è stata presa su richiesta dell’avvocato di Habré, Mamadou Diawara, che l’aveva motivata con l’età avanzata del suo assistito, considerato “particolarmente vulnerabile” alla contaminazione in carcere. Nel motivare la sua decisione, il giudice Boubacar Ndiaye Fall ha spiegato che il rilascio temporaneo dell'ex presidente del Ciad “consentirà di aumentare la capacità ricettiva del carcere”, mentre al contrario la sua presenza “rischierebbe di ostacolare gli sforzi compiuti dall'amministrazione in questa lotta”. Habré, si legge nella decisione, “tornerà nel penitenziario di Cap Manuel immediatamente dopo la scadenza dell'assenza temporanea”. (segue) (Res)