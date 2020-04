Senegal: coronavirus, disposto rilascio temporaneo ex presidente ciadiano Habré (2)

- Contro il rilascio temporaneo di Habré si era schierata nei giorni scorsi l'Associazione delle vittime dei crimini del regime di Hissene Habré, che in una dichiarazione rilasciata il 1 aprile aveva affermato che “la crisi sanitaria non dovrebbe essere utilizzata come scusa per il rilascio anticipato di Hissene Habré. Dalla sua condanna, i suoi sostenitori hanno chiesto la sua liberazione per motivi futili, come false voci di malattia. La pandemia di Covid-19 ha portato a nuove richieste per la sua liberazione. Tuttavia (Habré) non è in contatto con altri prigionieri e quindi non rischia di essere contaminato a causa della promiscuità che esiste in molte carceri. Sembra quindi sufficientemente protetto dal virus. La presenza di Hissene Habré in carcere è quindi ancora giustificata, soprattutto perché continua a rifiutare di risarcire le sue vittime, tra cui molti che vivono in precarietà e non hanno accesso alle cure mediche, aveva sottolineato l’associazione in una nota. Habré, 78 anni, è stato presidente del Ciad dal 1982 al 1990 quando fu rovesciato e si rifugiò in Senegal. Nel 2013 Habré è stato incriminato con l’accusa di crimini contro l’umanità, stupri, esecuzioni, schiavitù e rapimenti da un tribunale speciale istituito a Dakar in collaborazione con l'Unione africana ed è stato condannato all'ergastolo il 30 maggio 2016. Dalla sua condanna, Habré ha scontato la pena in un istituto penale a Cap Manuel, sulla punta della penisola dove si trova la capitale senegalese Dakar. Secondo la commissione d'inchiesta istituita in Ciad per indagare sui suoi crimini, sotto la presidenza di Habré sono morte 40 mila persone. (Res)