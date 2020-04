Coronavirus: Castaldo a "Il Fatto Quotidiano", servono i coronabond o la Ue finirà di esistere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita è entrata nel vivo e la posta in palio è altissima: "Questa crisi può rivelarsi fatale per l'Unione europea, se l'Europa non capirà di dover agire da comunità solidale si rischia la frammentazione politica e la vittoria delle estreme destre in molti Paesi". Il vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato del MSS, indica a "Il Fatto Quotidiano" il baratro ma vede anche barlumi di luce: "Una parte significativa dell'opinione pubblica in Germania e Olanda comincia a capire che la l inea dura dei loro governi è sbagliata, e anche i partiti tedeschi sono spaccati, compresa la Cdu di Angela Merkel". Poi spiega cosa succederà nell'Eurogruppo. "Per ora è tutto un circolare di proposte e bozze. Purtroppo i Paesi del Nord mostrano di non voler uscire da certe logiche". Angela Merkel è tornata a difendere il Mes, il fondo salva-Stati. Invece il Partito socialista europeo, ha chiesto di farvi ricorso, ma senza condizionalità. "Stiamo ancora aspettando che qualcuno ci spieghi come utilizzare il Fondo salva-Stati senza condizionalità. Se ci fosse la volontà politica... "È un dibattito sterile. Il Mes è uno strumento pensato per crisi di carattere diverso da quella attuale, cioè asimmetriche, ed è costruito sulle condizionalità. Per eliminarle bisognerebbe modificarne il Trattato, con il consenso di tutti gli Stati contraenti. E poi sarebbe necessaria la ratifica dei rispettivi Parlamenti". (segue) (Res)