Coronavirus: Castaldo a "Il Fatto Quotidiano", servono i coronabond o la Ue finirà di esistere (2)

- Anche Giuseppe Conte ha chiesto un Mes senza condizionalità. "No, il premier, a cui siamo totalmente allineati, ha posto il nostro stesso tema: ossia ha chiesto che gli mostrassero come farvi ricorso senza condizionalità". La Commissione europea ha lanciato il Sure, il piano contro la disoccupazione da 100 miliardi. "È un mezzo passo avanti. Quelli del Sure non sono sussidi ma prestiti, soggetti anch'essi a delle condizioni scritte in un accordo tra lo Stato che l i chiede e il fondo. E dopo la loro erogazione la commissione può chiedere ulteriori garanzie allo Stato che li ha ottenuti". Quanto all'operato di von der Leyen, "finora, per parafrasare un motto inglese, ha fatto troppo poco e troppo tardi. Di fronte a una crisi come quella attuale ci aspettiamo molto più coraggio. La presidente deve scegliere tra l'essere ricordata come una grande leader europea o come un personaggio popolare solo in Germania". "Per noi - aggiunge - il primo strumento devono essere i coronabond o comunque li si voglia chiamare. Devono essere emessi dalla Banca europea per gli investimenti, la Bei, e acquistati innanzitutto dalla Bce, la Banca centrale europea. Ciò garantirebbe accesso a risorse molto superiori a quelle ottenibili tramite il tanto citato Mes". Il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni e quello per il mercato interno, il francese Thierry Breton, propongono un fondo europeo per emettere obbligazioni a lungo termine. "E' una strada che va di certo esplorata, questa proposta va nella direzione giusta". (segue) (Res)