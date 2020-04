Coronavirus: Castaldo a "Il Fatto Quotidiano", servono i coronabond o la Ue finirà di esistere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invoca il fondo di solidarietà 'sennò non daremo l'assenso al pacchetto globale dell'Eurogruppo'. "L'idea di un fondo può essere valida, ma il tema è come finanziarlo. E comunque il punto è non rendere obbligatorio il ricorso al Mes". I falchi del Nord non mollano forse per ragioni di consenso interno. "Sì, è il motivo principale. Parte della Cdu tedesca teme di cedere terreno all'estrema destra, mentre in Olanda c'è un'evidente rivalità tra il premier Rutte e il suo ministro dell'Economia, a colpi di inasprimento sulla linea dell'austerità. Ma sento diversi eurodeputati, soprattutto tedeschi, preoccupati. Sanno che la Ue si gioca la sua esistenza. Ora è tempo che si facciano sentire", ha concluso Castaldo. (Res)