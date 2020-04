Russia: rete laboratori Invitro abbandona programmi su test coronavirus a tappeto

- La catena di laboratori di ricerca ed analisi medica russa Invitro non eseguirà test per il coronovirus nei propri studi. Lo ha riferito al quotidiano "Vedomosti" un rappresentante della società russa. La rete di laboratori condurrà invece ricerche sui biomateriali prelevati da pazienti di istituzioni mediche statali. Il 17 marzo, Invitro aveva annunciato che avrebbe iniziato i test per il Covid-19 entro 30 giorni. Tuttavia, in seguito la società ha valutato i rischi per i propri pazienti in caso di contagio presso i propri centri. (Rum)