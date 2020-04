Coronavirus: Scannapieco (Bei) al "Corriere della Sera", garanzie fino a 200 miliardi

- "La settimana corrente sarà decisiva, a iniziare dall'Eurogruppo di oggi, per capire se i singoli Stati avranno il coraggio dopo le prime risposte di andare oltre e di dare un senso concreto alla parola 'Unione' europea o se ci si perderà in cavilli e dubbi. Non c'è tempo: una soluzione tra qualche mese non può essere definita 'soluzione'". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Dario Scannapieco, che è il primo vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei). Sta lavorando in smart working da Roma, in costante contatto con i vertici delle istituzioni europee e italiane. In Italia sta crescendo l'idea che l'Ue non stia facendo abbastanza. "Dopo una certa sottovalutazione iniziale e qualche passo falso, le decisioni che si potevano prendere con rapidità sono state prese: sospensione del Patto di stabilità, iniziativa Sure, ossia un sostegno temporaneo per attenuare le conseguenze derivanti dai rischi di disoccupazione, la revisione delle norme sugli aiuti di Stato, rimozione della necessità di cofinanziamento dei fondi strutturali e rinuncia a chiedere il rimborso dei fondi non ancora spesi. La Bce ha attivato un programma addizionale di acquisto di titoli pubblici e privati da 750 miliardi in aggiunta a quello precedente da 120 miliardi". "Abbiamo presentato - continua - un pacchetto di misure attivabili subito oltre a rendere flessibili alcuni parametri di eleggibilità per i nostri prestiti in modo da sostenere il capitale circolante delle imprese, specie quelle piccole e medie". (segue) (Res)