Coronavirus: Scannapieco (Bei) al "Corriere della Sera", garanzie fino a 200 miliardi (2)

- Poi spiega in cosa consiste il nuovo fondo su cui dovrà decidere oggi l'Eurogruppo. "Abbiamo proposto ai nostri azionisti, che sono gli Stati, un meccanismo per aumentare la capacità di intervento della Bei e del Fei: un fondo di garanzia, al momento ipotizzato in 25 miliardi ma potenzialmente aumentabile. Sosterrebbe interventi nell'economia reale, a favore del settore privato ma anche di regioni ed organismi pubblici non sovereign per 200 miliardi. Uno schema di funzionamento simile al Piano Junker ma con una leva che possa essere pari a 8, quindi più prudente, ma concreta e calcolata sulla base di schemi Commissione-Bei già collaudati". "Le risorse - aggiunge il vicepresdiente - potranno venire dagli Stati ma con molta gradualità, a chiamata, quando necessario. Non c'è un onere immediato. Siamo disposti anche a finanziare noi gli Stati mettendo a disposizione la nostra tripla A. Non è escluso, in ipotesi, che per tale fondo si possano usare le risorse del Mes o della Commissione, magari anche in una seconda fase, quando saranno superati gli ostacoli oggi presenti o quando sarà approvato il nuovo bilancio Ue 2021-27, ancora in discussione. Abbiamo fatto qualcosa di simile nella crisi del 2008, aumentando del 509 in un anno il nostro volume di attività. Dobbiamo fare altrettanto oggi. Ma ripeto: l'ultima parola spetta ai nostri azionisti. Noi siamo pronti". (segue) (Res)