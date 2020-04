Coronavirus: Scannapieco (Bei) al "Corriere della Sera", garanzie fino a 200 miliardi (3)

- Scannapieco osserva che "c'è una crisi economica e di liquidità delle imprese generata dal crollo della domanda. Noi abbiamo gli strumenti adatti per affrontarla: strumenti di funding e soprattutto garanzie per le banche per incentivare la loro attività creditizia a favore delle Pmi. Noi assorbiremmo ampia parte dei rischi quando le banche prestano alle imprese. Si aggiungono prodotti di controgaranzia per gli schemi nazionali di garanzia al credito, sostegno diretto alle medie aziende e alle più grandi e sostegno alle Pmi innovative". L'Italia sembra più in difficoltà degli altri Stati. "L'Italia si presenta in una posizione più fragile come finanza pubblica rispetto ad altri Stati dell'Unione e quindi occorre che ogni misura non pregiudichi la sostenibilità a medio termine del debito pubblico e guardi anche alla fase successiva all'emergenza. Da una crisi può nascere anche un'opportunità di ripensare al sistema Italia. Ci troveremo infatti con un elevato rapporto debito/Pii: elevato ma gestibile se si riuscirà ad accelerare il passo della crescita del Paese e conseguire un adeguato surplus primario. Occorre fare riforme — anche costituzionali — che rendano l'Italia un Paese moderno, dove fare impresa è facile, la pubblica amministrazione è efficiente, il sistema giudiziario rapido, quello fiscale trasparente ed equo e le risorse pubbliche impiegate con saggezza e soprattutto verso gli investimenti". (segue) (Res)