Coronavirus: Scannapieco (Bei) al "Corriere della Sera", garanzie fino a 200 miliardi (4)

- Sono le riforme che l'Ue ci chiede da tempo. "L'Italia si troverà un po' come un'azienda che per raccogliere risorse dai finanziatori deve presentare un business plan ambizioso ma credibile. Servono 4 ingredienti, tutti che iniziano con la C: competenze, coordinamento, concretezza e, appunto, credibilità. La credibilità, ovvero la capacità di dare seguito con determinazione e con strumenti concreti a quanto annunciato, è imprescindibile per un Paese che deve ripensarsi in chiave moderna e al contempo ogni anno andare sui mercati a raccogliere diverse centinaia di miliardi". "Abbiamo - conclude Scannapieco - le capacità per vincere questa sfida se sapremo guardare al Paese che vogliamo con un'ottica di medio periodo e non con la ricerca dell'effimero consenso di breve". (Res)