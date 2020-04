Coronavirus: Raggi, su tamponi decidono governo e Regione, noi umile livello comunale

- "Credo che questo sia il momento della responsabilità e della collaborazione istituzionale, la politica sanitaria la fanno governo e Regione, e dunque aumentare, diminuire i focalizzare i tamponi su una determinata fascia, è un tema su cui stanno studiando a quel livello insieme a virologi ed epidemiologi. Noi come umile livello comunale siamo a disposizione". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso di un'intervista alla trasmissione Omnibus replicando alla richiesta di commentare le dichiarazioni dell'assessore D'Amato sul possibile fine contagio a Roma alla fine del mese. Alla risposta del sindaco la giornalista ha chiesto "Ma lei sul tema dei tamponi ha un obiettivo in mente per Roma?", Raggi ha risposto così: "Non è significativo perché io non ho una competenza specifica sanitaria, quello che devo rilevare al mio livello è aiutare i romani in questo momento di chiusura e difficoltà, il risultato di Roma che ha indotto l'assessore a fare una previsione così ottimistica induce a ritenere che la politica che stiamo svolgendo su Roma stia dando i suoi effetti positivi". (Rer)