Coronavirus: Raggi, governo non si tirerà indietro su ulteriore liquidità a comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tempo record il governo ha stanziato fondi per tutti i comuni, prendiamolo come un primo passo. Non credo che se servisse ulteriore liquidità il governo si tirerà indietro". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso di un'intervista alla trasmissione Omnibus. (Rer)