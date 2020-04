Coronavirus: sale a 565 il numero dei casi di contagio in Bulgaria

- Sono 565 le persone risultate positive al coronavirus in Bulgaria. Lo si apprende dai dati diffusi dal quartier generale operativo per il contrasto all’epidemia. L'aumento rispetto al giorno precedente è stato di oltre il 4 per cento, mentre l'età media dei deceduti, 22 persone in totale, è di 66 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 nuovi casi a Sofia e 2 ad Haskovo. Il bilancio delle vittime è del 3,9 per cento e l'età media dei defunti è di 66,5 anni. Sono inoltre 201 le persone ricoverate in ospedale e 26 quelle in terapia intensiva. (Bus)