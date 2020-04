Coronavirus: Raggi, Mes non è strumento idoneo per la crisi

- "Il meccanismo europeo di stabilità strumento europeo idoneo per crisi? Assolutamente non è lo strumento idoneo, qui non si tratta della crisi finanziaria di un paese, ma di una crisi pandemica, bisogna ragionare come una comunità che deve ripensare completamente la propria economia". Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso di un'intervista alla trasmissione Omnibus. (Rer)