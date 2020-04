Coronavirus: 1.313 morti in America latina, Brasile oltre i 12mila contagi (8)

- Il governo uruguaiano di Luis Lacalle Pou ha chiuso le frontiere con il Brasile, eccezion fatta per i residenti nelle zone di confine e con l’Argentina. Dal 24 marzo si vietano le uscite dal paese per fini turistici. Contati sin qui 415 casi di contagio e sei morti. L’Uruguay, pur tra i pochi paesi a non aver varato serrate generali, ha deciso da aprile di chiudere “a tempo indeterminato” le scuole, e rinviato a ottobre le elezioni municipali. Il nuovo coronavirus è anche in Paraguay, dove si registrano 115 casi, con cinque decessi. Decretata emergenza sanitaria in tutto il paese, con coprifuoco notturno. Un 30 per cento dei posti di frontiera rimarranno aperti per il rimpatrio solo di connazionali e stranieri residenti. Scuole ed eventi pubblici chiusi per 15 giorni. Dal 13 marzo sospesi tutti i voli dall'Europa e isolamento obbligatorio per chi viene dalla zona Ue. Rinviate di un anno le elezioni municipali. (Abu)