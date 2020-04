Corea del Nord: Assemblea popolare suprema convocata il 10 aprile (5)

- Il mese scorso le autorità sanitarie nordcoreane hanno ammesso di aver posto in isolamento 10mila persone potenzialmente contagiate dal nuovo ceppo di coronavirus, che però sarebbero state successivamente dimesse. La Corea del Nord non ha comunicato alcun caso accertato di contagio da Covid-19 dopo lo scoppio dell’epidemia in Cina, alla fine di dicembre. Pyongyang ha però annunciato misure di prevenzione draconiane, inclusa la chiusura del confine con la Cina, dure misure di contrasto al contrabbando tra i due paesi e rigidi protocolli di quarantena. Secondo i media nordcoreani, 2.420 persone sono state posti in quarantena nelle scorse settimane nella provincia di Pyongan Meridionale, 3mila a Pyongan Settentrionale, 1.500 a Kangwon e 2.630 a Jagang. Il totale supera le 10mila unità, se si includono i circa 380 cittadini stranieri posti in quarantena nella capitale Pyongyang. Il quotidiano ufficiale “Rodong Sinmun” ha riferito che le misure di quarantena stanno per essere revocate per le persone giunge in contatto con cittadini stranieri. (segue) (Git)