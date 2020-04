Corea del Nord: Assemblea popolare suprema convocata il 10 aprile (6)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato una lettera al presidente sudcoreano, Moon Jae-in, il mese scorso, esprimendo la propria vicinanza a Seul per l’epidemia di coronavirus in corso in quel paese. La missiva è il primo segnale di apertura e dialogo rivolto da Pyongyang alla Corea del Sud da oltre quattro mesi a questa parte. A dare notizia del contatto tra i due leader è stato il segretario per le comunicazioni pubbliche di Moon, Yoon Do-han: il funzionario ha annunciato che Kim “ha inviato un messaggio di conforto al popolo della Corea del Sud, impegnato nella battaglia contro l’epidemia di Covid-19”. Secondo Yoon, nella lettera il leader nordcoreano ha anche condiviso “pensieri e posizioni sinceri” in merito alle relazioni tra le due Coree. La lettera, che segue di pochi giorni l’ultimo test balistico effettuato dalla Corea del Nord, potrebbe segnalare la volontà da parte di Kim di riprendere il confronto diplomatico sulla denuclearizzazione con Stati Uniti e Corea del Nord. Pochi giorni fa, però, la sorella di Kim, Kim Yo-jong, ha paragonato l’ufficio di presidenza sudcoreano a un “cane spaventato” per le critiche mosse da Seul al recente test balistico del Nord. (segue) (Git)