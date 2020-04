Corea del Nord: Assemblea popolare suprema convocata il 10 aprile (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord hanno ordinato ai funzionario locali di adottare misure tese a limitare il movimento di mendicanti e altri “vagabondi”, dediti talvolta al furto e a forme di microcriminalità. Lo riferisce “Daily NK”. Secondo il portale d’informazione, il capo del Comitato provinciale del Partito comunista nello Hamgyong Settentrionale “ha proposto al governo centrale la conduzione di una indagine per accertare le cause dell’improvviso aumento di minori dai nove ai 18 anni dediti all’accattonaggio e al furto vicino alle stazioni ferroviarie di Chongjin, Onsong, Kyongsong e Kilju”. Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, avrebbe accolto la proposta il 20 febbraio, e “ordinato ai funzionari di tutto il paese di prendere provvedimenti”. Il governo intende anzitutto raccogliere dati statistici in merito all’entità del fenomeno, su cui basare poi i provvedimenti destinati a contrastare il “vagabondaggio”. Non è chiaro se le misure siano parte degli sforzi di Pyongyang tesi a prevenire la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus nel paese. (segue) (Git)